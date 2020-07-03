В Челябинске увеличат объем дорожного ремонта

В Челябинске отремонтируют еще две дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает агентство «Доступ» со ссылкой на вице-мэра Максима Куляшова.

«Если по первоначальному плану мы должны были отремонтировать 26 объектов, то теперь у нас появилась возможность привести в порядок еще две улицы: Молодогвардейцев и Жукова. Также увеличено число новых светофорных объектов — с шести до десяти», — сказал он.

Материалы по теме В ожидании прорыва На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?

Так, будет реконструирован участок улицы Молодогвардейцев, где полностью заменят дорожное покрытие. Вдоль улицы уберут дорожные ограждения, заменив их широким газоном. Сумма контракта составила 31 миллион рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!