В Сибири придумали план решения старых дорожных проблем

В Сибирском федеральном округе планируют за счет дополнительной финансовой поддержки в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» решить старые дорожные проблемы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей властей и дорожных организаций.

«Правильно было бы потратить эти деньги и на региональные, и на городские дороги», — считает глава «Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» Сергей Максимов.

По его словам, местных бюджетов на решение этих проблем не хватает, и недофинансирование ощутимо. Член комитета по транспортной, промышленной и информационной политике заксобрания Новосибирской области Валерий Ильенко добавил, что особое внимание следует обратить на объекты, связанные с безопасностью.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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