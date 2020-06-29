В Мурманской области отремонтируют 40 дорог

В Мурманской области в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы 40 дорог, сообщает портал «Хибины.com».

На двух объектах работы почти завершены.

«Особенно подчеркиваю, что сроки у нас — 31 августа. И никаких "уходов" в глубокую осень, или тем более в зиму быть не должно. Необходимо делать правильные выводы из прошлогоднего опыта и не допускать халатного отношения к ремонту дорог», — подчеркнул в ходе оперативного совещания губернатор области Андрей Чибис.

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Он также поручил мурманскому Минтрансу взять на строгий контроль вопросы сроков и качества ремонта.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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