В родном городе Павла Воли ускорились с дорожным ремонтом

В Пензе, родном городе комика и шоумена Павла Воли, ускоренными темпами ведутся работы по реконструкции дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает РИА Пензенской области со ссылкой на пресс-службу министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

Ремонтные работы ведутся на 43 объектах, всего заключены контракты на реконструкцию 90 объектов. На 34 объектах работы завершены. В Пензе 1 июля приступят к работам на оставшихся 13 объектах.

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Среди прочего будет сдана в эксплуатацию новая дорога на улице Зеленодольская Пензенского района области. Ее протяженность составила 3,6 километра. Также завершится реконструкция путепровода в поселке Монтажный длиной 238 метров.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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