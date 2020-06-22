На ремонт российских дорог потратят десятки миллиардов рублей

Российские власти потратят 43 миллиарда рублей на строительство, ремонт и реконструкцию дорог, мостов и путепроводов в 46 регионах. Соответствующее решение было принято в четверг, 18 июня, в ходе заседания, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Принятие проекта распоряжения позволит профинансировать дорожную деятельность в 46 субъектах Российской Федерации», — указано в сообщении.

Как отметил во время заседания премьер-министр Михаил Мишустин, это позволит ускорить реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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18 июня сообщалось, что дорожники в Петрозаводске приблизились к окончанию работ по национальному проекту. Завершен ремонт 9 из 11 объектов, работы на которых были запланированы на лето. В ближайшее время начнется реконструкция на двух оставшихся.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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