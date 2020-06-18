В Петрозаводске приблизились к окончанию дорожного ремонта

Дорожники в Петрозаводске приблизились к окончанию работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «КарелИнформ» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

По состоянию на 18 июня завершен ремонт 9 из 11 объектов, работы на которых были запланированы на лето. В ближайшее время начнется реконструкция на двух оставшихся.

Материалы по теме В ожидании прорыва На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?

В частности, в Петрозаводске отремонтировали дорогу на улице Ватутина. По словам мэра Ирины Мирошник, данная трасса давно нуждалась в ремонте.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!