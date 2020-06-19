Связывающую Томскую область с Кузбассом дорогу отремонтировали

Участок автомобильной дороги, связывающей Томскую область с Кузбассом, отремонтировали в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщается на сайте администрации Томской области.

Ремонт шестикилометрового участка трассы Томск — Мариинск был завершен со значительным опережением графика. Замгубернатора региона по промышленной политике Игорь Шатурный отметил, что это произошло благодаря своевременному заключению контракта и подготовительным работам.

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«Автомобильная дорога Томск — Мариинск — одна из важнейших магистралей, связывающая нашу область с Кемеровской и обеспечивающая транзит пассажирских и грузовых потоков в Восточную Сибирь. Благодаря президентским дорожным проектам мы поэтапно приводим к нормативу это транспортное сообщение», — заявил Шатурный.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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