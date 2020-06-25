Ярославская область получит дополнительные деньги на ремонт дорог

Ярославская область получит из федерального бюджета дополнительно 392 миллиона рублей на дорожный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

292 миллиона из этих денег пойдут на завершение капитального ремонта одного из путепроводов в Ярославле, еще 100 миллионов — на ремонт 12 объектов улично-дорожной сети Рыбинска.

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В этом году на дорожный ремонт в Ярославской области выделено более 3,8 миллиарда рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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