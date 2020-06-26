Кировской области дадут еще три миллиарда рублей на дороги

Кировская область получит еще три миллиарда рублей на ремонт дорог и путепроводов, сообщает ТАСС.

Соответствующее решение приняли правительство и Минтранс. Отмечается, что за два с половиной месяца кировские дорожники выполнили значительную часть включенных в план работ.

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Порядка 680 миллионов рублей пойдет на ремонт дорог, более двух миллиардов — на реконструкцию мостов.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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