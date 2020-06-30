В Сочи завершили дорожный ремонт

В Сочи и Новороссийске завершены ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщают «Кубанские новости».

«С опережением на четыре месяца завершили план этого года в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Новороссийск и Сочи, а в Краснодаре реализация нацпроекта составляет 95 процентов», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Материалы по теме В ожидании прорыва На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?

В Новороссийске в рамках нацпроекта отремонтировали 39 улиц. В Сочи в основном ведется инспекция уже реконструированных участков, качество работ проверяют активисты.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!