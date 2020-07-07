На Кубани досрочно реализовали дорожный нацпроект

В Краснодарском крае досрочно реализовали мероприятия по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Дорожники управились на четыре месяца раньше установленного срока. В трех агломерациях Кубани отремонтированы 180 километров дорожного полотна на сумму почти 3,4 миллиарда рублей.

Материалы по теме В ожидании прорыва На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?

«Замечу, что уже второй год подряд нацпроект "Безопасные и качественные дороги в крае мы завершаем досрочно. Это становится возможным благодаря проектному управлению, в основе которого персональная ответственность, достижение конкретных результатов и жесткий контроль за расходованием средств», — сказал Кондратьев.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!