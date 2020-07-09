В Барнауле начали готовиться к капитальному ремонту дорог

В Барнауле дорожники начали подготовку к капитальному ремонту дорог на нескольких улицах, сообщается на сайте города.

На этой неделе рабочие приступили к фрезерованию поврежденного слоя асфальта. Параллельно дорожники проводят работы по расширению проезжей части.

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Капитальный ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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