Связывающую Карачаевск и Пятигорск дорогу отремонтируют к 2024 году

Ремонт 74 километров дороги, связывающей город Карачаевск Карачаево-Черкесской Республики с городом Пятигорск Ставропольского края, завершат к концу 2024 года. Об этом представитель управления «Карачаевочеркесавтодор» Алибек Берегетов сообщил ТАСС.

Работы ведутся в рамках осуществления национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К концу третьего квартала 2020-го власти планируют завершить ремонт 6 километров трассы.

Берегетов подчеркнул, что дорога Карачаевск — Пятигорск является одной из важнейших дорог КЧР. В рамках работ будут проведены ямочный ремонт, ремонт тротуаров в населенных пункта, замена земполотна дороги и ремонт остановочных площадок.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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