В Архангельской области ускорились с дорожным ремонтом

В Архангельской области дорожный ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет с опережением графика. Об ускорении работ сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Подрядчики близки к завершению работ на участках автодороги Долматово — Няндома — Каргополь — Пугож в Каргопольском, Няндомском и Вельском районах области. Данные участки называют одними из важнейших объектов реконструкции в 2020 году.

«В этом году погодные условия позволили нам гораздо раньше выйти на объекты и приступить к работам. Сыграли свою роль и заранее проведенные торги по определению подрядчика по объектам БКАД-2020», — отметил директор дорожного агентства «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев. Таким образом, по итогам полугодия дорожники опережают график, отметил он.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.