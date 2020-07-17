Пермь получила десятки новых автобусов

Пермь получила в свое распоряжение новые пассажирские автобусы, сообщил в Instagram врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин.

Городской автопарк пополнился 42 транспортными средствами за счет федеральной субсидии по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На одном из новых автобусов проехали Махонин и министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Уверен, что их удобство и комфорт особенно оценят мамы с детьми, пожилые и маломобильные люди. Есть здесь и системы контроля за состоянием водителя. Направим автобусы на самые популярные у пермяков маршруты», — заверил врио губернатора.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.