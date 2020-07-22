В Ульяновске отремонтируют 22 километра дорог по нацпроекту

В Ульяновске будут отремонтированы 22 километра дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Медиа 73».

В городе применяют комплексный подход, в рамках которого на улицах обновляют как асфальтобетонное покрытие, так и освещение, знаки, пешеходные переходы и разметку. Перечень подлежащих ремонту объектов был составлен с учетом уровня концентрации ДТП, состояния покрытия и востребованности у водителей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.