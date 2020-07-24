Псковской области дадут десятки миллионов рублей на ремонт дорог

Псковская область получит 189 миллионов рублей на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает REGNUM со ссылкой на губернатора Михаила Ведерникова.

«Деньги пойдут на ремонт дорог в Пскове, Острове и региональных дорог вокруг областного центра», — сказал глава региона.

Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.