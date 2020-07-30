В Тульской области приблизились к окончанию дорожного ремонта по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», работы выполнены на 73 процента, сообщает газета «Молодой коммунар».

«Приемка дорог проходит с участием представителей общественности. Основные требования, которые предъявляются к каждому объекту, — качество дорожного покрытия, а также обеспечение безопасности движения на новом участке — установка дорожных знаков, искусственных неровностей, ограждений», — сказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Игорь Сиунов.

Работы планируется завершить до 1 октября.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.