На ремонт дорог в российских регионах потратят 6 миллиардов рублей

Правительство России выделит на ремонт дорог в регионах 6 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 6 августа, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Обсудим вопрос о выделении более 6 миллиардов рублей на ремонт и модернизацию дорожной сети в 14 регионах. Их мы направляем на опережающее строительство дорог по поручению президента», — сказал он.

4 августа аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов объяснил плохое качество российских региональных дорог. Его слова приводятся в сообщении палаты по итогам проверки использования бюджетных средств на содержание дорог за два предыдущих года.

Как подчеркнул Богомолов, такая ситуация негативно влияет на состояние дорог в регионах. «В целом на трассы регионального или межмуниципального значения в среднем направлялось 29,6 процентов от нормативной потребности», — заключил он.