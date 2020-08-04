В Счетной палате объяснили плохое качество российских региональных дорог

Аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов объяснил плохое качество российских региональных дорог. Его слова приводятся в сообщении палаты по итогам проверки использования бюджетных средств на содержание дорог за два предыдущих года, передает ТАСС.

По результатам проверки Счетная палата установила, что на содержание дорог в регионах тратится почти в восемь раз меньше средств, чем на содержание федеральных дорог. В частности, на один километр федеральной трассы в 2019 году приходилось 2,2 миллиона рублей, а на километр региональной — 288 тысяч рублей.

Как подчеркнул Богомолов, такая ситуация негативно влияет на состояние дорог в регионах. «В целом на трассы регионального или межмуниципального значения в среднем направлялось 29,6 процентов от нормативной потребности», — заключил он.

В связи с этим Счетная палата предложила правительству пересмотреть затраты на содержание федеральных трасс. Помимо этого, предлагается закрепить критерии отнесения дорог к соответствующему уровню содержания совместно с Росавтодором.