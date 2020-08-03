В Нижегородской области завершили ремонт дороги в Мордовию

В Вознесенском районе Нижегородской области завершен ремонт участка дороги Теньгушево-Вознесенское протяженностью 2,2 километра. Об этом сообщает «НТА Приволжье».

Работы проводились в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В региональном правительстве отметили, что дорога является въездом в Нижегородскую область со стороны Мордовии. До 2020 года износ ее покрытия составлял 90 процентов.

Стоимость работ по государственному контракту составила 14,1 миллиона рублей.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.