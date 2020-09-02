Россиянин на фуре снес пешеходный переход

Россиянин на фуре по своей неосторожности снес надземный пешеходный переход, который еще не ввели в эксплуатацию. Об этом сообщает «72.ру».

Житель Тюмени двигался по трассе «Иртыш» на своем грузовике Volvo в направлении Омска. Когда на 254 километре он проезжал под надземным пешеходным переходом, то случайно нажал кнопку подъема кузова. Машина задела конструкцию и разрушила ее. Упавшая часть сооружения перекрыла большую часть трассы.

Позже в ГИБДД уточнили, что переход находился в процессе строительства, его еще не успели ввести в эксплуатацию. Никто из участников движения не пострадал. Водителям, проезжавшим по трассе, предложили воспользоваться объездными путями, но вскоре обрушившиеся опоры передвинули на обочину, и движение было восстановлено в полном объеме. По сообщению местной газеты «Курган и курганцы», на водителя грузовика составили административный протокол.

Подобный случай произошел в Подмосковье. В 2011 году на автотрассе «Дон» самосвал привез асфальт для ремонта дороги. После разгрузки его водитель не опустил кузов и поехал по трассе «Дон». На 24 километре трассы «Дон» он задел кузовом надземный пешеходный переход и снес опоры конструкции. В результате обрушения водитель самосвала погиб.

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