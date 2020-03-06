Молниеносная реакция россиянки на пешеходном переходе спасла жизнь ребенку

Видео: 360tv.ru

В Великом Новгороде местная жительница переходила дорогу с ребенком по пешеходному переходу и в последний момент спасла ребенка из-под колес белой иномарки, несущейся на полной скорости. Видео молниеносной реакции женщины публикует телеканал «360».

На появившихся в сети кадрах с видеорегистратора автомобиля видно, как машины останавливаются перед пешеходным переходом, в то время как белая иномарка на соседней полосе даже не пытается сбавить скорость. Женщина переходила дорогу, держа ребенка за руку, и, вероятно, сначала не заметила автомобиль. Она в последний момент выдернула отставшего ребенка за руку, приподняв его в воздухе. Чуть не сбивший женщину с ребенком автомобилист слегка повернул вправо и поехал дальше.

По информации телеканала, водителя белой иномарки ищут полицейские.

Ранее в Чебоксарах скорая помощь едва не наехала на переползающего проезжую часть мужчину. На записи видно, что человек на четвереньках переползает дорогу по пешеходному переходу. На красный сигнал светофора едет скорая с «мигалками» и объезжает мужчину в последний момент перед наездом.

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