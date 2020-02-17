Скорая объехала ползущего по дороге россиянина и попала на видео

В Чебоксарах скорая помощь едва не наехала на переползающего проезжую часть мужчину. Видеозапись происшествия опубликована на автофоруме сайта cheb.media.

По данным автора публикации, инцидент произошел вечером 15 февраля на проспекте Тракторостроителей. На записи видно, что человек на четвереньках переползает дорогу по пешеходному переходу. На красный сигнал светофора едет скорая с «мигалками» и объезжает мужчину в последний момент. После этого автомобиль останавливается, а мужчина продолжает ползти.

Почему мужчина полз через дорогу на четвереньках, не уточняется.

Ранее в Калужской области женщина сбила на автомобиле двух девочек и их мать, после чего уехала с места происшествия со словами, что ее ждут дома собственные дети. После аварии старшая девочка получила компрессионный перелом позвоночника, ее госпитализировали. Полиция установила личность автомобилистки, ведомство проводит проверку.

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