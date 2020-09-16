Российский губернатор пообещал «упереться копытами» в пику строителям

Глава Башкортостана Радий Хабиров распорядился прекратить возведение 34-этажного многоквартирного дома на улице Шота Руставели в Уфе. Он заявил, что в пику строителям «упрется копытами», но не даст продолжить работы. Об этом сообщается на сайте руководителя республики.

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Хабиров утром 16 сентября приехал на проблемную стройплощадку и пообщался с жителями домов, расположенных поблизости. Ранее они неоднократно жаловались, что новый объект возводится с нарушениями и представляет опасность для других зданий, в том числе для расположенных рядом детского сада и девятиэтажного жилого дома.

«Я вам со всей ответственностью заявляю — строить здесь не будут, — пообещал губернатор. — Останавливайте все работы сегодня, я вечером проконтролирую. <...> Бессовестные люди! Так делать нельзя. Я вам даю свое слово, упрусь копытами, всем, что у меня есть, и никто меня не сдвинет. Так что пусть даже не думают со мной воевать. Жилой дом здесь строиться не будет».

В марте 2020-го россиянка Наталья Зырянова из Уфы, которая живет в бане вместе со своим ребенком, встала на колени перед приемной главы Башкортостана с просьбой помочь ей решить вопрос с жильем. До этого Хабиров якобы заблокировал Зырянову в соцсетях — россиянка не могла достучаться до властей. В начале сентября стало известно, что квартиру ей все же предоставят.

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