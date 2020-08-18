В российском городе ввели режим ЧС из-за опасного явления

В Благовещенске Амурской области уровень выпавших за сутки осадков превысил отметку «опасное явление», было принято решение ввести режим ЧС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям решили открыть пункт временного размещения для эвакуированного населения.

Ливень в Благовещенске продолжался всю ночь, в районе повалены деревья, размыты дороги и улицы, частично не работают светофоры. «В Верхнеблаговещенском началась подготовка к эвакуации жителей. Ночью остались без электричества 55 многоквартирных домов в районе 5-й Стройки, Тайваня, Астрахановки, улиц Институтская, Дьяченко, Воронкова, Кантемирова. В Благовещенске затопило социальные объекты. Два корпуса детского сада номер 68 сегодня не принимают детей», — говорится в сообщении.

Сейчас службы ликвидируют последствия ливня, в том числе откачивают воду на социально значимых объектах и дорогах

В июле власти Омской области ввели на территории региона режим ЧС. Причиной этому стал суховей, опасный для посевов на полях.