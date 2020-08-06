В России наказали сбежавшего из больницы пациента с коронавирусом

В Амурской области житель города Шимановск с коронавирусом сбежал из больницы и получил наказание в виде условного срока. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

По данным ведомства, в конце мая мужчину госпитализировали в Благовещенскую городскую клиническую больницу, ему диагностировали COVID-19. Но россиянин дважды покидал инфекционное отделение больницы.

В прокуратуре уточнили, что своими действиями мужчина создал угрозу заражения других граждан. Его признали виновным в совершении преступления по части 1 статьи 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу наступления последствий в виде массового заболевания людей») и приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно. Приговор пока не вступил в силу.

1 июня сообщалось, что еще один житель Амурской области сбежал из больницы, спрыгнув на козырек здания с третьего этажа. Его задержали недалеко от учреждения и передали врачам. Россиянин продолжил лечение, но под охраной конвоя. На него завели дело по части 1 статьи 236 УК.