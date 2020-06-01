Россиянин с коронавирусом спрыгнул с третьего этажа и сбежал из больницы

Зараженный коронавирусом житель Амурской области сбежал из больницы, спрыгнув с третьего этажа. Об этом рассказали в региональном правительстве, сообщает РИА Новости.

В областной администрации уточнили, что мужчина находился на лечении в клинике в Благовещенске. В воскресенье, 31 мая, он выпрыгнул из окна, приземлился на козырек здания и скрылся. Вскоре полицейские задержали его недалеко от лечебного учреждения и передали врачам. Россиянин продолжил проходить терапию, но теперь под охраной наряда конвойной службы.

На пациента заведено дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (часть 1 статьи 236 УК). Ему грозит до 700 тысяч рублей штрафа, лишение свободы до двух лет или принудительные работы.

Агентство пишет, что за подобные правонарушения в регионе возбуждено три уголовных дела.

По данным на 1 июня, в Амурской области зарегистрировано 528 фактов заражения. 167 человек поправились, пятеро умерли. Всего в России насчитывается почти 415 тысяч инфицированных.

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