Российский подросток с коронавирусом сбежал из больницы и пообещал вернуться

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток с подтвержденным коронавирусом сбежал из Тихвинской больницы имени Калмыкова, но пообещал вернуться. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным газеты, он взял с собой телефон, он отвечает на звонки, но не хочет говорить, куда направился из больницы.

Как пишет 47news, полиция разыскивает худого молодого человека среднего роста. Он одет в желтую толстовку и черные брюки. Также известно, что подросток живет в поселке Сиверский Гатчинского района.

Материалы по теме Собянин ввел обязательное ношение масок Что нужно знать о новых правилах передвижения по Москве

30 апреля сообщалось, что житель Амурской области с коронавирусом сбежал из инфекционной больницы и заразил свою семью из пяти человек. Известно, что мужчина сбежал из больницы через окно на первом этаже. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему также грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

За последние сутки в России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев составляет 209 688. Умерли 1915 человек, выздоровели 34 306.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!