Россиянка с коронавирусом перелезла бетонный забор и сбежала из больницы

Заразившаяся коронавирусом пациентка сочинской инфекционной больницы сбежала из лечебного учреждения. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 мая. Чтобы оказаться «на свободе», 28-летняя женщина перелезла бетонный забор, установленный вокруг больницы. Сейчас ее разыскивает полиция, поскольку инфицированный больной представляет угрозу здоровью окружающих.

Представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции пояснили, что женщина прибыла в Сочи из Москвы 25 апреля. 5 мая у нее подтвердился коронавирус. Состояние пациентки было удовлетворительным, клинически заболевание не проявлялось.

10 мая в Санкт-Петербурге 16-летний подросток с подтвержденным коронавирусом сбежал из Тихвинской больницы имени Калмыкова, но пообещал вернуться. Он взял с собой телефон, отвечает на звонки, но не хочет говорить, куда направился из больницы.

По данным на утро 11 мая, в России коронавирус выявлен у 209 688 человек. За последние сутки зафиксировано 11 012 случаев инфицирования. Всего в стране за время эпидемии более 34 тысячи человек выздоровели, 1915 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 5,4 миллиона тестов на коронавирус.

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