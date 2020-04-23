Больной коронавирусом мужчина умер на улице один из-за бездействия врачей

Зараженный коронавирусом пациент из американского города Нью-Йорк ушел из больницы с галлюцинациями и высокой температурой и в одиночестве скончался на улице из-за бездействия врачей. Об этом сообщает издание The Mirror.

56-летний бывший сержант полиции Йонь Чан (Yon Chang) лежал в больнице после того, как у него диагностировали коронавирусную инфекцию нового типа. В ночь на 7 апреля Чан написал своему другу Марвину Мою (Marvin Moy) сообщение, в котором говорил, что покинул больницу, и что в ней полно нацистов, гоблинов и призраков.

Обеспокоенный сообщениями своего больного друга, Мой отправился его искать и вернул Чана в медицинское учреждение.

На входе в отделение реанимации Чан упал в обморок, но охранявший больницу полицейский и сотрудник медучреждения отказались пускать его.

«Чан был явно не в своем уме. Он, очевидно, был заразен. Ему оставалось жить несколько часов», — рассказал Мой. В больнице опровергли заявления Моя и заявили, что Чану отказали в возвращении, так как ранее в этот день он проигнорировал рекомендации персонала и ушел.

После того как Чана не пустили в больницу, Мой сказал ему оставаться на входе, а сам отправился за едой и напитками, чтобы восстановить силы друга. Когда Мой вернулся, Чан исчез. На сообщения он не отвечал.

Мой решил, что сотрудники больницы передумали и забрали его друга на лечение и ушел домой. На следующее утро из новостей он узнал о том, что тело Чана было найдено на островке безопасности на перекрестке дорог возле больницы.

Ранее сообщалось, что в Бельгии 91-летняя зараженная коронавирусной инфекцией нового типа сбежала из дома престарелых. Спасатели нашли и вернули ее в учреждение, где она некоторое время спустя скончалась от болезни.

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