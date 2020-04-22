91-летняя зараженная коронавирусом сбежала из дома престарелых и умерла

В Бельгии 91-летняя зараженная коронавирусной инфекцией нового типа сбежала из дома престарелых. Как сообщает издание Daily Mail, спасатели нашли и вернули ее в учреждение, где она некоторое время спустя скончалась от болезни.

С утра в понедельник, 19 апреля, персонал дома престарелых, расположенного на территории муниципалитета Кортенакен, обнаружил, что одна из проживающих в учреждении пропала. В ее комнате обнаружили записку, в которой она жаловалась, что ей надоело сидеть у себя в комнате. Из-за положительного теста на коронавирус ей запрещали передвигаться даже по территории дома престарелых.

Спустя девять часов поисков с собаками-ищейками женщину нашли на местном кладбище, расположенном в ее родном городе в пяти километрах от дома престарелых. Она пряталась в кустах от спасателей.

Беглянку вернули в дом престарелых, она чувствовала себя хорошо. Однако вскоре ее состояние резко ухудшилось, и она умерла. Причиной ее смерти признали коронавирусную инфекцию нового типа.

Администрация дома престарелых утверждает, что у погибшей не было психических заболеваний или деменции. У нее диагностировали коронавирусную инфекцию нового типа, однако до побега заболевание протекало бессимптомно.

По последним данным, на 22 апреля в мире выявлено 2,57 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 178,5 тысячи человек, 701,5 тысячи человек выздоровели. В Бельгии выявлено 41,9 тысячи случаев заражения, погибли 6262 человека.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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