Медсестра вышла с пенсии для лечения зараженных коронавирусом и получила штраф

Жительница города Лондондерри, Северная Ирландия, вышла с пенсии, чтобы работать с больными коронавирусной инфекцией, и получила штраф за парковку в неположенном месте. Об этом сообщает издание Daily Star.

62-летняя Дейрдри Барр (Dairdre Barr) более 40 лет работала в сфере здравоохранения и вышла на пенсию. В марте ее назначили на руководящую должность в лондонской больнице на четыре тысячи коек, в которой лечатся пациенты, зараженные коронавирусной инфекцией нового типа.

В пятницу, 10 апреля, после очередной смены она вернулась к своей машине и нашла под лобовым стеклом уведомление о штрафе в размере 130 фунтов (11,9 тысячи рублей) за неправильную парковку.

Племянник женщины Барри МакФарланд (Barry McFarland) подчеркнул, что такие люди, как его тетя, работают на износ, чтобы спасать жизни. «Отвратительно, что эти агенты ходят и вешают листки о штрафах на машины, когда очевидно, что в этой зоне работают много врачей», — сказал он.

«Моя тетя и ее команда трудятся круглые сутки, чтобы спасти жизни, и мы очень гордимся ими. Последнее, о чем должны беспокоиться такие люди, как моя тетя — это парковка», — подчеркнул МакФарланд.

Представитель местной администрации признал, что Барр выписали штраф, но пояснил, что его сотрудники не знали, что она является работником ключевой отрасли, задействованной в борьбе с эпидемией. Штраф отменили, и выдали разрешение на парковку, чтобы подобное не повторилось.

«Мы выписали более двух тысяч разрешений, чтобы позволить сотрудникам сферы здравоохранения и другим ключевым работникам парковаться во время связанного с пандемией кризиса. Транспортное средство Барр было незаконно припарковано, и на нем не было такого разрешения. Наши сотрудники выписали штраф, как они должны были сделать с любым другим транспортным средством», — пояснили в администрации. Там подчеркнули, что в течение часа отреагировали на жалобу Барр.

«Мы благодарны Барр и ее коллегам за жизненно важную роль, которую они играют для обеспечения безопасности, и мы готовы сделать все, чтобы поддержать их», — отметил представитель администрации.

Ранее сообщалось, что хозяин квартиры в Мадриде, Испания, выселил заразившуюся коронавирусом медсестру, которая приехала в город для работы в местной больнице. В результате она нашла комнату в одном из отелей города, который превратили в здание для медицинских работников благодаря Сестринскому сообществу Мадрида.

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