98-летний врач отказался уходить на пенсию в разгар пандемии коронавируса

Старейший врач Франции не ушел на пенсию и продолжил лечить пациентов в разгар пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание The Sun.

98-летний врач общей практики Кристиан Шене (Christian Chenay) приостановил прием пациентов в своей клинике в пригороде Парижа из-за введенного в стране режима изоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. Он почувствовал симптомы заболевания и отправился на двухнедельный карантин.

Все это время он проводил из дома виртуальные консультации для пациентов, некоторых из которых он лечит десятилетиями. После окончания карантина он продолжил визиты на дом к пациентам и в дом престарелых для миссионеров, медицинскую помощь которым он оказывает с 1951 года.

Врач подчеркнул, что Франция не была готова к пандемии, и это расстраивает его. Шене признался, что чувствовал себя бессильным, борясь с распространением коронавируса, так как нет эффективных способов лечения, а изначально не было способов узнать, кто болен, а кто нет.

В молодости Шене работал сварщиком. Затем он получил квалификацию радиолога, а после этого стал врачом общей практики. Его сын, тоже врач, вышел на пенсию, но доктор Шене не хочет откладывать свой стетоскоп.

Ранее сообщалось, что жительница города Лондондерри, Северная Ирландия, вышла с пенсии, чтобы работать с зараженными коронавирусной инфекцией, и получила штраф за парковку в неположенном месте. Представитель местной администрации пояснил, что его сотрудники не знали, что она является работником ключевой отрасли, задействованной в борьбе с эпидемией: штраф отменили, после чего женщине выдали разрешение на парковку, чтобы подобное не повторилось.

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