Утомленные изоляцией российские вахтовики выпили и устроили погром в обсерваторе

Видео: vkazani.znaut's / Instagram

В Казани утомленные изоляцией вахтовики из Амурской области выпили, устроили погром в обсерваторе и попытались сбежать. Их задержали сотрудники Росгвардии, сообщает «Татар-информ». Приезд росгвардейцев попал на видео, ролик опубликован в Intagram.

По информации агентства, несколько человек из 170 прибывших в казанский санаторий «Ливадия» рабочих проломили стекло входной двери, разбили кнопку экстренного вызова и стали собираться у выхода, чтобы покинуть обсерватор.

Сотрудникам Росгвардии удалось убедить большинство нарушителей вернуться в обсерватор, восемь человек задержали и доставили в отделение полиции.

Ранее из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал. В прокуратуре Республики Башкортостан отметили, что медики не дождались результатов анализов.

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