Российская пенсионерка бросилась под экскаватор в знак протеста

Пенсионерка из Вологды бросилась под экскаватор для того, чтобы предотвратить строительство детского сада на улице Ярославской. Местные жители выступают за сохранение зеленой зоны рядом со своими домами, сообщает интернет-журнал «7X7».
По мнению горожан, работы по подготовке строительства ведутся незаконно и противоречат генплану. В соглашении Минпросвещения России с правительством Вологодской области о финансировании строительства детсадов в 2019-2021 годах также не закреплено, что дошкольное учреждение должно быть возведено на улице Ярославской.
Чтобы не допустить строительства, люди вынуждены идти на отчаянные меры. Так, одна из пенсионерок добровольно легла на пути у экскаватора, направлявшегося к месту стройки. По словам женщины, у нее не было другого выхода, поскольку охранники оттолкнули ее в сторону. Несколько десятков людей решили дежурить на участке. Они записали видеообращение, в котором попросили мэра города разрешить ситуацию.
Власти заявили, что подрядчик не нарушает законодательство. Право на возведение детсада принадлежит департаменту градостроительства Вологды. В результате проведенного местными властями аукциона тендер на строительство выиграла ООО «Базис ЛТД».