Проблемы строительства детсадов в России связали с дефицитом стройкомпаний

В Великом Новгороде затягивание сроков строительства детсадов в рамках нацпроекта связали с отсутствием в регионе достаточного количества крупных строительных компаний, которые имеют право возводить такие объекты. Об этом заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, передает ТАСС.

«По всей стране есть проблема обманутых дольщиков, когда решали эту проблему, переводили [стройкомпании] на эскроу-счета, им запретили заниматься другими работами, кроме строительства жилья. И все те крупные подрядчики, которых мы знаем, не могут сегодня выходить на работы по строительству иных объектов», — отметил он, акцентировав внимание не несовершенстве Федерального закона №44 о контрактной системе в области госзакупок.

Так, по его словам, проблему можно было бы решить посредством совершенствования нормативной базы. «Должно быть больше прав у заказчика, то есть муниципалитета. При этом, может быть, должно быть и больше обязанностей у муниципалитета с точки зрения выбора подрядчика», — уточнил Никитин.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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