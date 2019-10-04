Россияне назвали способы подтолкнуть их к рождению ребенка

Почти половина россиян (42 процента) сочла государственную поддержку при покупке жилья ключевым фактором при принятии решения о рождении ребенка. Об этом свидетельствую результаты опроса «Дети Mail.ru», передает ТАСС.

Кроме того, треть опрошенных (33 процента) выразили готовность завести ребенка в случае, если бы государство обеспечило их жильем. Также среди влияющих на принятие решения касательно рождения ребенка были названы увеличение пособия на ребенка после полутора лет (47 процентов) и до полутора лет (36 процентов). Еще 21 процент опрошенных заявили, что хотели бы иметь возможность бесплатно пользоваться услугами няни (21 процент).

Вместе с тем отмечается, что более половины россиян (52 процента) не знают о действующих в России региональных программах поддержки семей.

Так, около 82 процентов россиян пока не планируют рождение ребенка в связи с недостаточным уровнем заработка (27 процентов), нехваткой сил и времени (20 процентов), а также нежеланием (20 процентов). Самым трудным аспектов в воспитании детей респонденты сочли финансовые трудности (18 процентов).

Опрос проводился с 4 по 15 сентября среди почти 22 тысяч российских интернет-пользователей.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография», в рамках которого также действует федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Он направлен на вовлечение в образовательный процесс родителей и создание условий для повышения их компетентности в вопросах образования и воспитания. Для этого во всех регионах России создадут центры помощи, где по итогам реализации федерального проекта не менее 20 миллионов россиян смогут получать психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь. Кроме того, в рамках нацпроекта «Демография» до 2024 года будет оказываться содействие занятости женщин, находящихся в декретном отпуске. Бюджет федерального проекта составил 8,6 миллиарда рублей, общий бюджет нацпроекта — почти 784,5 миллиарда.

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