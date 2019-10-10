Подсчитано число новорожденных Хабибов в Москве

В 2019 году в Москве 26 новорожденных мальчиков получили имя Хабиб. Об этом сообщается на сайте столичного правительства в четверг, 10 октября.

Среди других необычных имен для мальчиков оказалось имя Добрыня — так назвали 34 детей. Также в Москве родились Ричард Лев, Александр Поль, Цезарь, Огнеслав.

Наиболее популярным необычным именем для девочек оказалась Есения — так назвали 315 новорожденных. Реже девочек называли Лукерьями, Ефросиньями и Феофаниями.

Отмечается, что чаще всего новорожденных мальчиков называли Александрами (2,2 тысячи детей), а девочек — Софиями или Софьями (2,4 тысячи).

Также востребованными оказались такие имена, как Михаил, Максим, Иван — для мальчиков, Мария, Александра, Анна — для девочек.

В мае почти половина россиян (47 процентов) выразила отрицательное отношение к необычным именам для детей. Положительно к выбору необычных имен отнеслись 11 процентов опрошенных, нейтрально — 41 процент. Самыми необычными именами для россиян оказались Добрыня, Аврора, Гермиона, Даздраперма, Елисей, Злата, Люцифер, Мирослава, Платон, Россия, Октябрина.

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