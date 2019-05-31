Стало известно отношение россиян к Даздрапермам и Люциферам

Почти половина россиян (47 процентов) выразила отрицательное отношение к необычным именам для детей. Необычными признали такие имена как Даздраперма, Люцифер и Аврора, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследователей, россияне предпочитают выбирать для детей имена, которые им нравится (64 процента). Еще 27 процентов опрошенных называют новорожденных в честь родственников. Именами святых детей называют 7 процентов россиян. Реже всего новорожденным присваивают имена известных личностей (4 процента) и исторических деятелей (3 процента).

Положительно к выбору необычных имен отнеслись 11 процентов опрошенных, нейтрально — 41 процент. Самыми необычными именами для россиян оказались Добрыня, Аврора, Гермиона, Даздраперма, Елисей, Злата, Люцифер, Мирослава, Платон, Россия, Октябрина.

Опрос был проведен 29 мая 2019 года, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.