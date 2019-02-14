Названы отличия в отношении к любви российских женщин и мужчин

Большая часть россиян считают себя влюбленными, однако среди женщин таких заметно меньше (54 процента), чем среди мужчин (66 процентов), передает РИА Новости со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи также определили различия в ожиданиях от любовных отношений у парней и девушек, а также в способах проявления ими своих чувств. Первые чаще дарят подарки и ждут взаимности в виде ответных признаний, а вторые проявляют заботу и ждут знаков внимания от своих партнеров.

Поцелуи, как проявление любви, пользуются не такой популярностью среди участников и участниц исследования, как цветы, ласковые слова и даже приготовление еды.

Опрос ВЦИОМ выявил, что чаще пораженные стрелой амура встречаются среди людей в среднем возрасте: от 25 до 34 лет (72 процента) и от 35 до 44 лет (69 процентов).

Исследование также показало, что те, кто старше 60 лет, чаще ждут от возлюбленных уважения, люди среднего возраста — подарков, а молодежь (18-24 года) — понимания.

Исследование проводилось в феврале среди 1600 совершеннолетних респондентов.

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