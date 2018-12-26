Названы распространенные и необычные просьбы россиян Деду Морозу

Россияне рассказали исследователям из Avito о самых желанных подарках от Деда Мороза и поделились планами на будущий год, передает РИА Новости в среду, 26 декабря.

Чаще всего участники опроса говорили о деньгах, здоровье, жилье, машинах и модных гаджетах. Однако в число самых желанных также попали: депутатское кресло, доллар по 26 рублей, умение высыпаться за четыре часа.

В целом, нетривиальные пожелания респондентов во многом связаны с возвращением в прошлое. Некоторые попросили Деда Мороза о сохранении НДС на уровне 18 процентов. Другие поделились мечтой оказаться в СССР.

Участники исследования также ответили на вопрос о планах на наступающий год. Так, большинство молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет собираются обзавестись жильем.

Каждый пятый хочет стать предпринимателем (22 процентов).

На повышение в должности и увеличение заработка рассчитывает каждый четвертый респондент (24 процента). Сменить работу могут 15 процентов опрошенных.

Шесть человек из каждой сотни запланировали переезд в другой город. О планах на эмиграцию рассказали четыре процента респондентов.

Почти треть опрошенных собираются сменить авто (30 процентов). Каждый десятый (9 процентов) — будет сдавать на права и покупать первую машину.

В личной жизни подавляющая доля россиян ничего менять не собирается. На втором месте у женщин — встретить любовь, у мужчин — стать отцом.

О разводе задумались всего два процента опрошенных.

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