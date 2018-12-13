Стали известны желания россиян в новогоднюю ночь

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование о желаниях россиян в новогоднюю ночь. Его результаты сообщает РИА Новости.

Согласно им, большинство россиян желают здоровья себе и близким — около 30 процентов опрошенных. 11 процентов респондентов пожелают под бой курантов много денег, девять — счастья и мира во всем мире.

Помимо этого, респонденты собираются загадать в новогоднюю ночь заветное желание (шесть процентов), стабильность в жизни (пять процентов), а также пожелают обрести любовь или собственное жилье (по четыре процента). О свадьбе, семье и ребенке мечтают по три процента опрошенных.

Большинство россиянок — 32 процента — желают здоровья. Мужчины же чаще всего мечтают о большом заработке — 11 процентов респондентов.

Опрос проводился с 5 по 7 декабря в 291 населенном пункте России. В исследовании приняли участие 1000 респондентов, представляющие экономически активное население России старше 18 лет.

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