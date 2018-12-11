Подсчитана стоимость оливье для россиян

Средняя стоимость ингредиентов для новогоднего салата оливье составила 313 рублей, что на 5,18 процента больше, чем год назад, подсчитал Клуб деловой журналистики при Росстате, говорится в Facebook организации.

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Самым дорогим ингредиентом салата оливье стала вареная колбаса — 113,71 рубля за порцию. За ней идут консервированные огурцы (62,74 рубля), консервированный зеленый горошек (59,61 рубля), майонез (33,92 рубля), куриные яйца (23,9 рубля), картофель (10,86 рубля), морковь (5,84 рубля) и репчатый лук (2,42 рубля). В декабре 2017 года средняя стоимость оливье по России равнялась 297,58 рубля.

Регионом с самым дорогим оливье в этом году стал Чукотский автономный округ — 516,53 рубля. В первую тройку также вошли Камчатский край (486,74 рубля) и Ненецкий автономный округ (475,41 рубля). Самый дешевый салат — в Мордовии (237,96 рубля).

При этом Национальный союз производителей плодов и овощей дал свою оценку стоимости оливье, которую приводит РБК. По версии организации, салат за последний год подешевел на 1,1 рубля — до 268,46 рубля.

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