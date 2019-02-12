Россияне признались в недоверии друг к другу

Большинство россиян считает, что в обществе царит несогласие и разобщенность (57 процентов), а относиться к людям нужно с осторожностью (65 процентов). Об этом во вторник, 12 февраля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование группы ЦИРКОН.

«Противоречие между восприятием внешнего общества и ближнего круга объясняется тем, что своих знакомых люди знают из своего непосредственного опыта, а представление об остальном обществе формируется в большей мере информационным полем», — заявил руководитель группы Игорь Задорин. Кроме негативных новостей, на отношение россиян друг к другу, по его словам, влияет и растущее социальное неравенство.

С утверждением, что «большинству можно доверять», согласился 31 процент опрошенных. Чуть меньше (30 процентов) тех, кто верит в сплоченность россиян.

Опрос также показал, что жители страны будут готовы объединиться, если их идеи и интересы совпадут (75 процентов).

По данным ЦИРКОН, с 2015 года ощутимо выросла доля респондентов, полагающих, что наиболее острые противоречия в России существуют между властью и народом: с 32 до 45 процентов.

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