Россияне доверились армии и церкви

Наибольшее одобрение среди государственных и общественных институтов страны, по мнению подавляющего большинства россиян (85 процентов), заслуживает армия. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованном во вторник, 20 ноября.

«На фоне изменений в пенсионном законодательстве все показатели одобрения деятельности государственных и общественных институтов снизились по отношению к аналогичному периоду прошлого года, — отметили во ВЦИОМ. — Однако одобрение общественных институтов сегодня выше, чем показатели летнего периода».

На втором месте представленного социологами рейтинга народного доверия — Русская православная церковь (69,5 процента).

Третью позицию занимают правоохранительные органы (55,9 процента).

За год существенно снизилось доверие россиян к СМИ (с 63,8 до 55,4 процента) и Общественной палате (с 52,5 до 43,8 процента).

Работу Госдумы поддерживает около трети (35,9 процента) респондентов ВЦИОМ. При этом к Совету Федерации благосклонно относится 41,5 процента россиян.

Менее всего жители страны поддерживают деятельность профсоюзов. К ним чаще относятся с недоверием и порицанием (36,5 процента), чем с обратными чувствами (31,7 процента).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!