Опрос россиян показал недоверие россиян к опросам

Доверие россиян к результатам социологических опросов снизилось за последний год: только 58 процентов граждан считают, что итоги опросов действительно отражают реальное мнение опрошенных. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного ко Дню социолога в России.

По данным отчета, 37 процентов жителей страны скептически относятся к выводам социологов, тогда как год назад число не верящих исследованиям составляло 29 процентов, а в 2016-м в правдивость результатов не верили 22 процента опрошенных. По мнению каждого второго респондента (53 процента), результаты опросов фабрикуются, чтобы оказывать влияние на людей, склоняя их к определенному поведению.

Отмечается, что таким образом индекс доверия социологическим данным достиг исторического минимума, упав с 35 пунктов в 2015 году до 12 в текущем.

В телефонном опросе ВЦИОМ по телефону, проходившем 8 ноября, приняли участие 1,6 тысячи респондентов.

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