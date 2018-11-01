Склонность к мошенничеству в России объяснили специфической ментальностью

Банк России сформировал список основных причин мошенничества на финансовом рынке. В частности, туда вошел такой пункт, как «специфическая ментальность» потребителей.

Под мошенничеством регулятор понимает любое умышленное действие, связанное с обманом, злоупотреблением доверием или бездействием в целях получения выгоды.

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В документе отмечается, что россияне весьма толерантны к финансовым злоупотреблениям. В качестве примера ЦБ привел прошлогодний опрос, в котором лишь пять процентов россиян посчитали, что завышать сумму требований к страховой компании недопустимо ни при каких обстоятельствах. Также, по мнению специалистов, россиян подводит низкий уровень финансовой грамотности.

Среди остальных причин возникновения мошенничества регулятор выделяет недостатки нормативного правового регулирования, недостоверность информации, используемой для принятия решений, сокрытие финансовыми организациями информации о реальном состоянии активов и сложность выявления преступлений на финансовом рынке.

Ранее сообщалось, что финансовая пирамида «Кэшбери» объявила о прекращении работы. Глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях оценил ущерб от деятельности организации в три миллиарда рублей.

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