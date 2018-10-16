Попытки вернуть деньги из «Кэшбери» оказались опасными

После того, как деятельность группы компаний «Кэшбери» была остановлена, активизировались мошенники, которые предлагают вернуть и приумножить деньги, вложенные в финансовую пирамиду. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

При поиске со словами «Кэшбери» и «инвестиции» контекстная реклама от «Яндекс.Директ» выдает компании, которые обещают вернуть вложенные в «Кэшбери» средства или инвестировать с высокими процентами.

Например, вернуть деньги предлагает «Центр финансовой безопасности», за которым, по информации газеты, стоит ООО «Таганский дом права» — организация с минимальным уставным капиталом и массовым юридическим адресом. По мнению экспертов, подобные услуги обещают предоставить псевдоюристы, которые только создают видимость юридической работы.

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Также есть предложения вернуть деньги из «Кэшбери» за счет новых высокодоходных инвестиций. С таким предложением, в частности, выступило ООО «Грант Эпос», зарегистрированное в апреле 2018 года. Уже в июне ФНС внесла в ЕГРЮЛ пометку о недействительности данных. Директор-учредитель компании Денис Ленцов за три дня оформил на себя пять юридических лиц.

По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха, контекстная реклама предлагает пострадавшим от действий мошенников другие пирамиды, построенные по такому же принципу.

В октябре председатель правления «Кэшбери» Артур Варданян заявил, что компания приостановила работу до 1 ноября. Каникулы, по его словам, планируется использовать для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами. Ранее Центробанк увидел в «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды.

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