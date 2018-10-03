Подсчитаны потери россиян от финансовой пирамиды на блокчейне

Пользователи сервиса «Кэшбери», признанного Центробанком финансовой пирамидой, рискуют потерять около миллиарда рублей, рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, которого цитирует агентство «Прайм».

«С учетом количества задействованных в этой группе компаний лиц, которое явно превышает несколько десятков тысяч людей, по экспертным оценкам, потенциальный ущерб от деятельности превышает миллиард рублей», — сказал Лях.

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По его словам, сумма может увеличиться в ходе проверки ЦБ.

В конце сентября регулятор рассказал о рисках инвестирования в «Кэшбери», в деятельности которой присутствуют «признаки финансовой пирамиды». К ним относятся деятельность, основанная на принципах сетевого маркетинга, обещание сверхвысокой доходности (до 600 процентов годовых) и агрессивная реклама.

«Кэшбери» позиционирует себя как платформа для кредитования граждан и бизнеса. Она якобы призвана соединять инвесторов, готовых вложить свои деньги, с потенциальными заемщиками.

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